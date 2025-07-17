На Тернопільщині вантажівка знесла пікап з дороги

фото: Національна поліція

Аварія, у якій травмувався водій легкового авто, сталася у селі Трибухівці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля не дотримався безпечного інтервалу і внаслідок заносу зачепив пікап. Останній через зіткнення з’їхав у кювет.

Водія пікапа госпіталізували до медичного закладу з чисельними травмами.

Нагадаємо, на Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув.