На Київщині правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу АЗС

фото: Бюро економічної безпеки

У Києві викрили нафтобазу, яка продавала незаконно виготовлене пальне через мережу АЗС, розташованих на території Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці встановили, що виготовлений на столичній нафтобазі фальсифікат продавали через мережу АЗС в Київській області.

В рамках досудового розслідування детективи відомства провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 280 тисяч літрів пального. Його орієнтовна вартість становить понад 14 млн грн.

"Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, на Київщині на одній із нафтобаз функціонував нелегальний завод з виробництва бензину.