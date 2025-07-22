Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькому районі 22-річного чоловіка засудили до понад семи років ув'язнення за смертельне побиття знайомого

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними Хмельницької окружної прокуратури, інцидент стався у березні 2024 року в одному з населених пунктів Лісогринівецької громади. Чоловіки мешкали під одним дахом і раніше неодноразово конфліктували.

Під час чергової сварки, яка трапилась на тлі вживання алкоголю, обвинувачений кілька разів вдарив сусіда кулаками. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень і помер наступного дня. Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Згідно з вироком, чоловіку призначено покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Зараз він перебуває під вартою.

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