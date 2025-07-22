Підробляли парфуми і косметику: поліція повідомила про підозру фігурантам справи

фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, причетним до масштабного незаконного виробництва підробленої парфумерії та косметики, яке діяло одночасно у трьох областях України

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зловмисники працювали у Харківській, Київській та Полтавській областях.

Фігуранти продавали підроблену продукцію через інтернет та роздрібні магазини, а доставку здійснювали поштовими службами по всій Україні.

Під час обшуків, проведених у місцях виготовлення, зберігання фальсифікату та проживання підозрюваних, вилучили понад 3 тисячі одиниць підроблених товарів — парфумерії, косметики, а також сировину сумнівної якості, пластикову тару та флакони.

Експертиза підтвердила, що вилучена продукція є підробкою з неякісними інгредієнтами, а маркування і пакування не відповідають стандартам відомих брендів.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею 229 Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці викрили групу ділків, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Раніше поліція завершила розслідування щодо групи ділків, які організували в Одесі підпільні цехи та магазин, де шили й продавали одяг під брендами відомих світових компаній.