Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Йдеться про мешканця Дніпра, якого підозрюють у причетності до поширення фейкових електронних листів із погрозами

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці спільно з колегами з Чехії, Словаччини та Латвії встановили особу, яка систематично надсилала неправдиві повідомлення про мінування закладів освіти в цих країнах.

Розслідування розпочали після того, як з вересня 2024 року до шкіл та центрів дозвілля у країнах Європейського Союзу почали надходити повідомлення про закладену вибухівку. Через них в окремих навчальних закладах тимчасово зупиняли освітній процес. Інциденти викликали гучний резонанс у суспільстві, що спонукало правоохоронні органи чотирьох країн до створення спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту.

Під час обшуку у помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої та носії інформації. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Досудове розслідування проводить поліція Дніпра, а оперативний супровід забезпечує обласне управління кіберполіції. Тривають слідчі дії з метою встановлення інших осіб, які могли бути залучені до скоєння правопорушення.

Раніше повідомлялося, 8 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов.