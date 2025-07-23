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Авария произошла на днях в городе Тараща Белоцерковского района. Пострадавшую водительницу-пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, на перекрестке водительница мопеда Honda не пропустила двигавшийся по главной дороге мотоцикл Ducati.

"В результате аварии 74-летнюю водительницу Honda с телесными повреждениями госпитализировали", — говорится в сообщении.

Мотоциклом управлял 24-летний парень. В настоящее время продолжаются следственные действия.