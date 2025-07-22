На Прикарпатті 23-річний водій на смерть збив пішохода
Смертельна аварія сталася пізно ввечері 20 липня в селі Голинь Калуського району. Пішохід загинув на місці ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Івано-Франківській області.
За даними слідства, близько 23:30 автомобіль Volkswagen Passat, рухаючись трасою "Стрий-Чернівці-Мамалига", наїхав на пішохода. Попередньо, 40-річний житель Івано-Франківська йшов по проїзній частині дороги.
"Від отриманих травм пішохід загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
За кермом авто перебував 23-річний мешканець Калуської громади. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Рівненському районі сталася масштабна ДТП з трагічними наслідками. Внаслідок аварії загинули троє людей, ще один потерпілий перебуває в реанімації.
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