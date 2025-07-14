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14 июля 2025, 17:15

Смертельное ДТП в Киевской области: водитель мотоцикла погиб на месте

14 июля 2025, 17:15
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области погиб мотоциклист. Полиция расследует обстоятельства аварии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 13 июля в городе Переяславе. 54-летняя женщина за рулем авто Dodge выполняла маневр и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Kawasaki Ninja. В результате аварии 32-летний водитель двухколесного погиб на месте.

"Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области произошло ДТП на автодороге. Там водитель ВАЗ врезался в грузовик МАН. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

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