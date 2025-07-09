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09 липня 2025, 21:19

У Києві 37-річний чоловік обікрав банкомати та обмінники на понад 16 млн гривень

09 липня 2025, 21:19
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Фото: ілюстративне
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За підтримки Київської міської прокуратури Святошинський районний суд визнав його винним у злочинах на загальну суму понад 16 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві засудили 37-річного чоловіка, який протягом тривалого часу здійснював серію крадіжок із банкоматів, пунктів обміну валют, терміналів самообслуговування та ювелірних магазинів.

За даними слідства, чоловік уночі проникав до торгових центрів Святошинського району, де знаходилися банкомати та пункти обміну валют, а також у магазини та перукарні. Він викрадав гроші та цінні речі, які потім збував. Зловмисник користувався професійним обладнанням і мав навички, що допомагали йому уникати затримання протягом тривалого часу. Однак під час чергової спроби проникнути до одного з торговельних центрів його затримали.

У суді підсудний визнав свою провину. За рішенням Святошинського районного суду Києва, йому призначили покарання у вигляді 11 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування справи проводили слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Києві.

Нагадаємо, поцупив косметику і втік: у Білій Церкві затримали 56-річного рецидивіста.

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