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08 липня 2025, 18:51

У Києві викрили схему хабарництва: за $2600 обіцяли відтермінувати ВЛК військовозобов'язаному

08 липня 2025, 18:51
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Фото: ілюстративне
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За гроші зловмисники обіцяли допомогти військовозобов'язаному отримати повістку з відтермінуванням на кілька місяців

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру двом чоловікам та посереднику у справі про корупційну схему, пов'язану з відтермінуванням проходження військово-лікарської комісії.

Як встановили слідчі, на початку травня 37-річного чоловіка затримали співробітники Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Розуміючи, що після проходження ВЛК його можуть мобілізувати, він через знайомих почав шукати людей, які можуть допомогти відтермінувати цю процедуру. Так він познайомився з двома чоловіками, які оцінили свої послуги спочатку в 600 доларів, а пізніше збільшили суму до 1000 доларів. За ці гроші обіцяли видачу повістки з датою явки через місяць або два.

Під час кількох зустрічей військовозобов'язаний передав посереднику 1600 доларів. Крім того, йому повідомили, що за додаткові 1000 доларів можна відтермінувати проходження ВЛК, що дало б час на оформлення документів про непридатність до військової служби. Під час передачі цієї суми посередника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Організаторів схеми підозрюють у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, поєднаному з вимаганням, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Посередника звинувачують у пособництві цьому злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Досудове розслідування проводили слідчі Оболонського райуправління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, як працює система штрафів для військовозобов’язаних.

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корупція ВЛК Київ Оболонський район прокуратура комісія відтермінування
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