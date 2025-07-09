Масштабный пожар на Киевщине: из-за ночной атаки загорелось предприятие, пострадала женщина

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

В Броварском районе в результате ночной атаки врага возник масштабный пожар на одном из предприятий. Продолжается ликвидация возгорания

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Загорелось на одном из предприятий, площадью 8000 кв.м.", - говорится в сообщении.

Над ликвидацией пожара работают более 70 чрезвычайников и 16 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Нацполиции, в результате падения обломков произошло возгорание предприятия в Броварском районе. Телесные повреждения получила 44-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу.