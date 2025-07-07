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07 липня 2025, 11:05

На Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник

07 липня 2025, 11:05
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фото: ДПСУ
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У Закарпатській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув прикордонник Чопського загону — майстер-сержант Володимир Скловський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У понеділок, 7 липня, близько 04:30 легковий автомобіль BMW X5 виїхав із зустрічної смуги на ту, біля якої несли службу прикордонники, та здійснив наїзд на бетонну споруду.

"Внаслідок наїзду водійка позашляховика, 53-річна жителька міста Перечин з ознаками алкогольного сп’яніння, завдала старшому прикордонного наряду Володимиру Скловському важких травм, від яких він згодом помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Майстер-сержанту Володимиру Скловському на момент загибелі було 45 років.

Нагадаємо, на Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток. Внаслідок ДТП загинув неповнолітній пасажир.

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