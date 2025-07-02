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У Бучі пожежа в таунхаусі спричинена вибухом акумулятора, травмовано двох жінок

Про це повідомляють в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації Київщини, передає RegioNews.

У місті Буча сталася пожежа в одному з таунхаусів, яка спричинила травми двом мешканкам. За повідомленнями рятувальників, пожежа виникла внаслідок вибуху акумулятора, підключеного до безперебійного джерела живлення.

На місці було виявлено двох потерпілих жінок

За попередніми даними, спалахнула батарея могла спричинити коротке замикання, що й призвело до займання. На момент інциденту у приміщенні перебували 18-річна дівчина та 33-річна жінка, які отримали опіки й були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

На місці події працювали пожежники, які оперативно ліквідували загоряння та запобігли його поширенню на інші частини будинку. Причини події наразі остаточно з’ясовують експерти.

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