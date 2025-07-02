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02 липня 2025, 09:48

ДСНС показала кадри наслідків удару безпілотників по Харківщині

02 липня 2025, 09:48
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фото: ДСНС Харківщини
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У ніч на 2 липня російські безпілотники атакували Новобаварський район міста Харкова та Куп'янський район області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Харкові внаслідок влучання ворожого БпЛА сталося загоряння одноповерхової невикористовуваної будівлі на площі близько 300 кв.м.

Поряд також були пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, а також зупинка громадського транспорту.

Постраждалих немає, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

У Куп'янському районі ворожі дрони влучили по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Там зайнялися складські приміщення та сіно в тюках.

За попередніми даними, постраждали троє людей.

Нагадаємо, росіяни атакували Куп'янський район Харківщини безпілотниками типу "Герань-2". Внаслідоку обстрілу п'ятьма БпЛА в селищі Борівське загорілися складські приміщення.

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