ДСНС показала кадри наслідків удару безпілотників по Харківщині
У ніч на 2 липня російські безпілотники атакували Новобаварський район міста Харкова та Куп'янський район області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Харкові внаслідок влучання ворожого БпЛА сталося загоряння одноповерхової невикористовуваної будівлі на площі близько 300 кв.м.
Поряд також були пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, а також зупинка громадського транспорту.
Постраждалих немає, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
У Куп'янському районі ворожі дрони влучили по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Там зайнялися складські приміщення та сіно в тюках.
За попередніми даними, постраждали троє людей.
Нагадаємо, росіяни атакували Куп'янський район Харківщини безпілотниками типу "Герань-2". Внаслідоку обстрілу п'ятьма БпЛА в селищі Борівське загорілися складські приміщення.