фото: Национальная полиция Украины

В Буче пожар в таунхаусе вызван взрывом аккумулятора, травмированы две женщины

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, передает RegioNews.

В городе Буча произошел пожар в одном из таунхаусов, повлекший травмы двум жителям. По сообщениям спасателей, пожар возник вследствие взрыва аккумулятора, подключенного к бесперебойному источнику питания.

На месте были обнаружены две пострадавшие женщины

По предварительным данным, загоревшаяся батарея могла вызвать короткое замыкание, что и привело к возгоранию. На момент инцидента в помещении находились 18-летняя девушка и 33-летняя женщина, получившие ожоги и госпитализированные для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на другие части дома. Причины происшествия окончательно выясняют эксперты.

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