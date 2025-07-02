13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 16:45

В Буче произошел пожар из-за взрыва аккумулятора: пострадали две женщины - 18 и 33 года

02 июля 2025, 16:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Буче пожар в таунхаусе вызван взрывом аккумулятора, травмированы две женщины

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, передает RegioNews.

В городе Буча произошел пожар в одном из таунхаусов, повлекший травмы двум жителям. По сообщениям спасателей, пожар возник вследствие взрыва аккумулятора, подключенного к бесперебойному источнику питания.

На месте были обнаружены две пострадавшие женщины

По предварительным данным, загоревшаяся батарея могла вызвать короткое замыкание, что и привело к возгоранию. На момент инцидента в помещении находились 18-летняя девушка и 33-летняя женщина, получившие ожоги и госпитализированные для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на другие части дома. Причины происшествия окончательно выясняют эксперты.

Ранее сообщалось, в Одесской области горел бензовоз.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Буча Киевская область Дом
Предпринимателя из Киевщины разоблачили в организации схемы контрабанды древесины в ЕС
02 июля 2025, 16:09
В Тернополе спасатели спасли 15-летнюю девушку из горящей квартиры
02 июля 2025, 12:47
ГСЧС показала кадры последствий удара беспилотников по Харьковщине
02 июля 2025, 09:48
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие
02 июля 2025, 16:25
За подозреваемого в коррупции вице-премьера Чернышева внесли 120 млн грн залога
02 июля 2025, 16:18
Предпринимателя из Киевщины разоблачили в организации схемы контрабанды древесины в ЕС
02 июля 2025, 16:09
Продавали бронь: в Одесской области разоблачили командование батальона на хищении почти 100 млн гривен
02 июля 2025, 16:00
В Bolt отреагировали на избиение водителем певицы Тони Матвиенко: что решили в компании
02 июля 2025, 15:55
Зеленский лишил гражданства предстоятеля УПЦ МП Онуфрия
02 июля 2025, 15:52
5000 долларов за побег в Словакию: в Закарпатье разоблачили очередную попытку незаконного пересечения границы
02 июля 2025, 15:29
В Харькове разоблачили агента ФСБ: злоумышленник готовил взрывы возле госучреждений
02 июля 2025, 15:08
Задержаны 18 участников преступной группы в Купянске за пытки и похищения украинцев
02 июля 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »