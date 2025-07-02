Підприємця з Київщини викрили в організації схеми контрабанди деревини до ЄС

фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який намагався незаконно експортувати лісоматеріали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що підприємець, який спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві, під час митного оформлення експорту соснових оциліндрованих палісад подав працівникам митного поста документи, що містили завідомо неправдиві відомості.

"Детективи БЕБ задокументували факт незаконного вивезення лісопродукції та провели обшук транспортного засобу, що прямував до державного кордону. У результаті вилучено 35 м³ деревини", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

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