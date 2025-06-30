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30 червня 2025, 15:07

На Київщині виявили контрафактні сигарети та рідини для куріння на 4,2 млн грн

30 червня 2025, 15:07
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фото: Бюро економічної безпеки
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У Київській області правоохоронці викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів у регіон та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі на Київщині, зокрема у Білій Церкві. Продаж контрафактної продукції також здійснювався через соціальні мережі з доставкою по всій території України.

"Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ вилучили понад 1,5 тис. електронних тютюнових пристроїв, 17,5 тис. ємностей з рідинами для куріння, понад 1 тис. упаковок тютюну для куріння кальяну, мобільні телефони та чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 4,2 млн грн.

Нагадаємо, в Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який налагодив нелегальний продаж електронних тютюнових виробів.

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