В Киевской области обнаружили контрафактные сигареты и жидкости для курения на 4,2 млн грн

фото: Бюро экономической безопасности

В Киевской области правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших нелегальную продажу табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для курения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что фигуранты наладили поставки контрафактных табачных изделий в регион и продавали их в пунктах розничной торговли в Киевской области, в частности в Белой Церкви. Продажа контрафактной продукции также производилась через социальные сети с доставкой по всей территории Украины.

"В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ изъяли более 1,5 тыс. электронных табачных устройств, 17,5 тыс. емкостей с жидкостями для курения, более 1 тыс. упаковок табака для курения кальяна, мобильные телефоны и черновые записи", - говорится в сообщении.

Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 4,2 млн. грн.

Напомним, в Киевской области был направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который наладил нелегальную продажу электронных табачных изделий.