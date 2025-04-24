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У Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який налагодив нелегальний продаж електронних тютюнових виробів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Електронні сигарети без марок акцизного податку постачалися на територію Київщини. Потім контрафакт продавали по всій Україні – оптом через соцмережі та поштою, а також у магазинах у Бородянці, Макарові та Білогородці.

Правоохоронці провели обшуки в офісах, у домівках фігурантів і в точках продажу. Вилучили електронні сигарети, рідину для вейпів і кальянний тютюн. Загальна вартість вилученого – понад 2 мільйони гривень.

Організатору оголосили підозру. Обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, раніше у Київській області викрили ділків, які спеціалізувалися на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.