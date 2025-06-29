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29 июня 2025, 13:45

В Киевской области зафиксировали повышенный уровень озона - как обезопаситься во время жары

29 июня 2025, 13:45
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Специалисты советуют избегать физических нагрузок на улице с 11:00 до 16:00 и заботиться о здоровье

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев/Украина", передает RegioNews.

В городе Иванков Киевской области зафиксирован повышенный уровень озона, об этом свидетельствуют свежие данные экологического мониторинга. Это может влиять на самочувствие жителей, особенно в период наибольшей солнечной активности.

Специалисты рекомендуют избегать интенсивных физических нагрузок на улице с 11:00 до 16:00 – именно в это время концентрация озона в воздухе достигает максимальных значений. Для сохранения здоровья следует оставаться дома или находиться в тени, а также регулярно проветривать жилье, но избегать этого в пиковые часы.

Особое внимание следует уделять потреблению воды, ведь достаточное количество жидкости помогает организму бороться со стрессом от загрязненного воздуха. Медики призывают внимательно следить за состоянием детей и пожилых людей, наиболее уязвимых к неблагоприятным экологическим условиям.

Ранее сообщалось, что на Запорожье кафиры затапливают поля и строят линии обороны из воды, - Федоров.

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