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27 червня 2025, 12:25

У Києві Дніпровські схили сповзають на Набережне шосе: фото

27 червня 2025, 12:25
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фото: RegioNews
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У районі між Парковою Дорогою та Набережним шосе в Києві триває активний зсув схилів Дніпра

Про це повідомляє RegioNews.

Ґрунт поступово сповзає вниз, що загрожує безпеці руху на Набережному шосе та може призвести до обвалів і пошкоджень інфраструктури.

Чим небезпечні зсуви ґрунту

Зсуви — це небезпечні природні або техногенні процеси, пов’язані з раптовим переміщенням мас ґрунту по схилу. Вони можуть виникати через надмірне зволоження, порушення дренажу, геологічні особливості, а також необґрунтоване будівництво.

Зсуви можуть призводити до:

  • руйнування будинків, доріг, інженерних споруд і мереж;
  • травмування або загибелі людей;
  • перекриття русел річок, що здатне спричинити паводки.

Як відомо, сповзання схилів у столиці — вже не поодинокий випадок. Раніше на інших ділянках Набережного шосе та в центрі Києва траплялися обвали, що створювали аварійні ситуації та руйнували дорожнє покриття.

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небезпека Київ Дніпро обвал зсув грунту Дніпровські схили Набережне шосе
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