У Києві Дніпровські схили сповзають на Набережне шосе: фото
У районі між Парковою Дорогою та Набережним шосе в Києві триває активний зсув схилів Дніпра
Про це повідомляє RegioNews.
Ґрунт поступово сповзає вниз, що загрожує безпеці руху на Набережному шосе та може призвести до обвалів і пошкоджень інфраструктури.
Чим небезпечні зсуви ґрунту
Зсуви — це небезпечні природні або техногенні процеси, пов’язані з раптовим переміщенням мас ґрунту по схилу. Вони можуть виникати через надмірне зволоження, порушення дренажу, геологічні особливості, а також необґрунтоване будівництво.
Зсуви можуть призводити до:
- руйнування будинків, доріг, інженерних споруд і мереж;
- травмування або загибелі людей;
- перекриття русел річок, що здатне спричинити паводки.
Як відомо, сповзання схилів у столиці — вже не поодинокий випадок. Раніше на інших ділянках Набережного шосе та в центрі Києва траплялися обвали, що створювали аварійні ситуації та руйнували дорожнє покриття.