У Києві Дніпровські схили сповзають на Набережне шосе: фото

фото: RegioNews

У районі між Парковою Дорогою та Набережним шосе в Києві триває активний зсув схилів Дніпра

Про це повідомляє RegioNews.

Ґрунт поступово сповзає вниз, що загрожує безпеці руху на Набережному шосе та може призвести до обвалів і пошкоджень інфраструктури.

Чим небезпечні зсуви ґрунту

Зсуви — це небезпечні природні або техногенні процеси, пов’язані з раптовим переміщенням мас ґрунту по схилу. Вони можуть виникати через надмірне зволоження, порушення дренажу, геологічні особливості, а також необґрунтоване будівництво.

Зсуви можуть призводити до:

руйнування будинків, доріг, інженерних споруд і мереж;

травмування або загибелі людей;

перекриття русел річок, що здатне спричинити паводки.

Як відомо, сповзання схилів у столиці — вже не поодинокий випадок. Раніше на інших ділянках Набережного шосе та в центрі Києва траплялися обвали, що створювали аварійні ситуації та руйнували дорожнє покриття.