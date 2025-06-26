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26 июня 2025, 17:31

Незаконная вырубка деревьев в Киевской области: ущерб государству - более 300 тыс. грн

26 июня 2025, 17:31
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фото: полиция Киевской области
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Полиция Киевской области завершила расследование дела о незаконной вырубке леса в Вышгородском районе

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, организовавшего схему противоправных лесорубных работ. За совершение преступления ему грозит до семи лет тюрьмы.

Правоохранители выяснили, что у фигуранта не было разрешений на проведение рубок, однако привлек к незаконной деятельности еще четырех человек. Они, не подозревая о преступном характере действий, выполняли указания организатора. На одном из лесных участков, не отведенных для лесозаготовки, злоумышленники срубили сырорастущие деревья - сосну, березу и ольху. Срубленную древесину порезали на части и загрузили в грузовик для дальнейшей транспортировки и реализации.

фото: полиция Киевской области

Позже группа перешла на другую территорию, где по приказу организатора уничтожила дубовые насаждения. Деревья распилили на бревна для продажи в виде топливных дров. Таким образом, преступная деятельность нанесла государству ущерб, превышающий 300 тысяч гривен.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд по части 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная порубка, перевозка и сбыт древесины, повлекшие тяжкие последствия. Дело будет рассмотрено в суде, где будет решаться вопрос ответственности виновных.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить эксочельщиков лесхоза, из-за которых были уничтожены деревья на 68 млн грн.

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