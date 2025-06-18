На Дніпропетровщині судитимуть ексочільників лісгоспу, через яких було знищено дерев на 68 млн грн

фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру ексочільникам військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконну вирубку лісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники відомства повідомили про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев.

Як стало відомо, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах роками тривала незаконна вирубка дерев.

Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися.

Вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 млн гривень.

Трьом колишнім керівникам Новомосковського військового лісгоспу загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ.