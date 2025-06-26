фото: Служба безпеки України

Заочно засуджено російського військового, який під час окупації Київщини вбив цивільного та чинив інші злочини проти мирного населення

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Під час окупації Київщини в березні 2022 року російський військовослужбовець убив цивільного мешканця селища Гавронщина. Як встановило слідство, 24-річний єфрейтор Надбіт Дабаєв, який обіймав посаду заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади ЗС РФ, зупинив чоловіка просто на вулиці. Погрожуючи зброєю, окупант намагався силоміць добитися від нього зізнання у зв’язках із Силами оборони України.

Після невдалої спроби "допиту" Дабаєв завів потерпілого до найближчої будівлі та здійснив контрольний постріл у голову. Людина загинула на місці. Слідчі Служби безпеки задокументували ще кілька епізодів, які свідчать про воєнні злочини, вчинені цим солдатом. Зокрема, Дабаєв, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проникав до будинків місцевих мешканців і знову ж таки, під прицілом автомата, вимагав "зізнання" у причетності до руху спротиву. Крім того, російський військовий викрав два автомобілі.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дабаєва винним у скоєнні воєнних злочинів. Його заочно засуджено до довічного позбавлення волі за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення місця перебування засудженого та притягнення його до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

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