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26 червня 2025, 16:14

Російського військового заочно засудили до довічного за розстріл цивільного на Київщині

26 червня 2025, 16:14
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фото: Служба безпеки України
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Заочно засуджено російського військового, який під час окупації Київщини вбив цивільного та чинив інші злочини проти мирного населення

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Під час окупації Київщини в березні 2022 року російський військовослужбовець убив цивільного мешканця селища Гавронщина. Як встановило слідство, 24-річний єфрейтор Надбіт Дабаєв, який обіймав посаду заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади ЗС РФ, зупинив чоловіка просто на вулиці. Погрожуючи зброєю, окупант намагався силоміць добитися від нього зізнання у зв’язках із Силами оборони України.

Після невдалої спроби "допиту" Дабаєв завів потерпілого до найближчої будівлі та здійснив контрольний постріл у голову. Людина загинула на місці. Слідчі Служби безпеки задокументували ще кілька епізодів, які свідчать про воєнні злочини, вчинені цим солдатом. Зокрема, Дабаєв, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проникав до будинків місцевих мешканців і знову ж таки, під прицілом автомата, вимагав "зізнання" у причетності до руху спротиву. Крім того, російський військовий викрав два автомобілі.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дабаєва винним у скоєнні воєнних злочинів. Його заочно засуджено до довічного позбавлення волі за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення місця перебування засудженого та притягнення його до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

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