В Киевской области грузовик сбил женщину насмерть
В Киевской области произошло ДТП на трассе. Женщина толкала свой автомобиль, когда на нее наехал грузовик
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Авария произошла 25 июня на автодороге М-03 Киев-Харьков. Там 42-летний водитель грузовика наехал на двигавшуюся в попутном направлении женщину, толкая свой автомобиль.
В результате аварии потерпевшая погибла на месте. Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, ранее в Черкассах водитель Mazda CX-7 наехал на 24-летнюю студентку . К сожалению, девушка скончалась в больнице. Водителю сообщили о подозрении.
В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТПВсе новости »
25 июня 2025, 14:14Смертельное ДТП в Черкасской области: получил подозрение водитель, сбивший студентку
24 июня 2025, 22:36На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка
24 июня 2025, 19:05
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Харьковщине во время купания в реке утонула 11-летняя девочка
26 июня 2025, 00:55Мотоцикл подорвался на мине в Херсонской области: ранены гражданские
26 июня 2025, 00:05Харьковчанин, которого искала ТЦК, наехал на полицейского
25 июня 2025, 23:35В Запорожье водитель сбила ребенка: мальчик в тяжелом состоянии
25 июня 2025, 22:40Детство во время войны: в Харьковской области построят первый подземный детский сад
25 июня 2025, 22:25Хотел оформить уход с больной мамой: в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации
25 июня 2025, 22:07Ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек, - Daily Mail
25 июня 2025, 21:45Скрывался 30 лет: в Киевской области задержали американского педофила
25 июня 2025, 21:27Запорожские предприниматели уплатили более 800 млн грн единого налога с начала года
25 июня 2025, 21:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова