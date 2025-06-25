На Київщині судитимуть зловмисників, які організували мережу нелегальних гральних закладів

фото: Бюро економічної безпеки

Судитимуть учасників злочинної групи, які організували роботу нелегальних гральних закладів на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили діяльність нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці.

Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи й не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях.

"Працювали цілодобово та під час комендантської години, без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

Організатору та двом виконавцям повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 та ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей, вчинені організованою злочинною групою).

Нагадаємо, у Київській області викрили 5 підпільних гральних закладів.