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25 июня 2025, 15:45

На Киевщине эксчиновник позволила приватизировать здания Госпродпотребслужбы

25 июня 2025, 15:45
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фото: ГБР
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ГБР сообщило о подозрении эксчиновнице Госпродпотребслужбы, из-за действий которой здания ведомства перешли в частные руки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В августе 2023 года чиновница временно исполняла обязанности руководителя службы. Она подписала документы, которыми включила два служебных помещения в список подлежащих приватизации объектов. Хотя на самом деле эти постройки использовались подразделением ветеринарной медицины и не подлежали продаже.

"Таким образом, имущество Госпродпотребслужбы перешло в частные руки. А само подразделение, которое там работало, вынуждено было арендовать другие помещения", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, в результате такого решения государство потеряло более 1 миллиона гривен.

За совершенное бывшей должностной лица грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области будут судить чиновника колонии, который передавал россиянам данные о военных ВСУ.

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