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17 грудня 2024, 06:01

На Київщині викрили 5 підпільних гральних закладів

17 грудня 2024, 06:01
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фото: БЕБ
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У Київській області викрили та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Гральні зали були розташовані в нежитлових приміщеннях у Білій Церкві, Рокитному, Калинівці та Узині. Працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Роботу закладів ретельно приховували: про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами, заклади відкривалися лише для постійних клієнтів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, чекові апарати та чорнові записи.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше у лісі на Київщині виявили підпільний цех з виробництва цигарок. Правоохоронці провели 19 обшуків.

Київська область гральний бізнес БЕБ обшуки
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