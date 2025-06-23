На Київщині правоохоронці викрили підприємство, яке не сплатило понад 21 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику підприємства у Київській області за фактом ухилення від сплати податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки у Київській області.

Правоохоронці встановили, що приватне підприємство упродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість.

"Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів не відображали господарські операції в податковій звітності", - йдеться у повідомленні.

В результаті ухилення від сплати податку на додану вартість сума завданих державі збитків склала понад 21 млн грн.

Нагадаємо, у Києві директори державних підприємств вимагали "відкат" за комплектуючі до бронетехніки.