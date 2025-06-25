В Киевской области будут судить злоумышленников, организовавших сеть нелегальных игорных заведений

фото: Бюро экономической безопасности

Будут судить участников преступной группы, организовавших работу нелегальных игорных заведений на Киевщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что обвиняемые наладили деятельность нелегальных игорных заведений в Белой Церкви, Вишневом и Мироновке.

Подпольные залы не имели лицензии и зарегистрированного юридического лица и не платили налоги. Все они были расположены на первых этажах жилых домов и коммерческих помещениях.

"Работали круглосуточно и во время комендантского часа, без вывесок или наружной рекламы. Вход контролировали камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Организатору и двум исполнителям сообщили о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 28 и ч. 2 ст.

Напомним, в Киевской области разоблачили 5 подпольных игорных заведений.