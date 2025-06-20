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20 червня 2025, 14:29

На Закарпатті чоловік переплутав дати і постав перед судом за ухилення від мобілізації

20 червня 2025, 14:29
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На Закарпатті місцевого жителя судили за ухилення від мобілізації. При цьому на суді він сам визнав свою провину

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Закарпатській області в травні 2023 року чоловік отримав повістку. При цьому він два роки уникав призову. На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, він просто переплутав. Він також вибачився та пообіцяв не вчиняти нічого подібного у майбутньому.

Суд приговорив його до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. Проте його звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що відмовився від повістки через релігійні переконання. Суд приговорив його до трьох років позбавлення волі.

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