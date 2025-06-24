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24 июня 2025, 17:57

В столице разоблачили дельцов, "торговавших инвалидностью"

24 июня 2025, 17:57
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили злоумышленников, изготовлявших фейковые справки об инвалидности. Одна такая подделка стоила 7 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Киевские правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Известно, что организовали восемь жителей разных регионов страны – семеро мужчин и женщина, все они жители Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

Злоумышленники изготовляли фейковые удостоверения о наличии у "клиентов" группы инвалидности, или справок об уходе за родственниками с инвалидностью. С такими "документами" военнообязанные могли уехать за границу. "Услуги" дельцы оценили в 7 тысяч долларов.

Известно, что они продали около 150 таких подлогов. Теперь злоумышленникам грозит заключение.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили медиков, продававших фиктивные справки. Организатор схемы предлагала "клиентам" справки для родственников, чтобы впоследствии мужчины могли оформить уход за больным. Таким образом, военнообязанные могли уехать за границу.

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