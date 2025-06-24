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24 червня 2025, 14:22

Троє військових РФ заочно підозрюються у вбивствах і тортурах мирних жителів Київщини

24 червня 2025, 14:22
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фото: Роман Бочкала
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СБУ та Нацполіція заочно оголосили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, яких звинувачують у вбивствах та катуваннях мирних мешканців Київщини під час окупації

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили нові факти воєнних злочинів, скоєних під час тимчасової окупації Київської області. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією заочно повідомили про підозру трьом військовослужбовцям збройних сил РФ, які причетні до вбивств та катувань мирного населення. Про це інформує Київська обласна прокуратура.

Серед підозрюваних – 35-річний капітан Тімур Тамазов, командир підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії рф, дислокованої в місті Псков. Слідчі встановили, що 27 лютого 2022 року підлеглі Тамазова відкрили вогонь по мікроавтобусу з будівельниками, які намагалися евакуюватися із селища Здвижівка. Внаслідок розстрілу, що включав понад 20 пострілів з автоматів, двоє чоловіків загинули, ще двоє – отримали тяжкі поранення.

Інший фігурант - 23-річний військовий 64-ї окремої мотострілецької бригади Володимир Осіпов. Його звинувачують у вбивстві двох мирних жителів Гостомеля 28 березня 2022 року. Третім підозрюваним є 48-річний командир роти тієї ж бригади Олексій Абрамов. За даними слідства, під час захоплення Іванкова він наказав катувати місцевих мешканців і складати списки активістів спротиву, яких готували до розстрілу.

Усім трьом російським військовим оголошено підозру за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою, що призвели до загибелі людей. Розслідування триває.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців.

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