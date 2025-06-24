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24 июня 2025, 14:22

Трое военных РФ заочно подозреваются в убийствах и пытках мирных жителей Киевской области

24 июня 2025, 14:22
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фото: Роман Бочкала
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СБУ и Нацполиция заочно объявили о подозрении трем военнослужащим РФ, обвиняемым в убийствах и пытках мирных жителей Киевщины во время оккупации

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители установили новые факты военных преступлений, совершенных во время временной оккупации Киевской области.

Среди подозреваемых – 35-летний капитан Тимур Тамазов, командир подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, дислоцированной в городе Псков. Следователи установили, что 27 февраля 2022 подчиненные Тамазова открыли огонь по микроавтобусу со строителями, которые пытались эвакуироваться из поселка Здвижовка. В результате расстрела, включавшего более 20 выстрелов из автоматов, двое мужчин погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Другой фигурант – 23-летний военный 64-й отдельной мотострелковой бригады Владимир Осипов. Его обвиняют в убийстве двух мирных жителей Гостомеля 28 марта 2022 года. Третьим подозреваемым является 48-летний командир роты той же бригады Алексей Абрамов. По данным следствия, во время захвата Иванкова он приказал пытать местных жителей и составлять списки активистов сопротивления, которых готовили к расстрелу.

Всем троим российским военным объявлено подозрение по частям 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору, повлекшие гибель людей. Расследование продолжается.

Напомним, ДБР завершило расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих.

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