На Луганщині без води залишилися близько 200 тисяч жителів
У Луганській області без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів тимчасово окупованих територій
Як передає RegioNews, про це Луганська ОДА повідомила у Фейсбуці.
"Загарбники продовжують під виглядом безперервних ремонтних робіт на декілька діб залишати великі і маленькі населені пункти окупованої Луганщини без водопостачання. Найчастіше подачу води припиняють узимку та влітку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів Брянки, Слов’яносербська, Перевальська, Алчевська, Кадіївки і навколишніх сіл.
Подекуди води немає зовсім, у двох містах її постачання обмежили від 50% до 70%.
Нагадаємо, за державну зраду на 15 років засуджено колишнього правоохоронця з Луганщини.
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