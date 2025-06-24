На Луганщині без води залишилися близько 200 тисяч жителів

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У Луганській області без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів тимчасово окупованих територій

Як передає RegioNews, про це Луганська ОДА повідомила у Фейсбуці.

"Загарбники продовжують під виглядом безперервних ремонтних робіт на декілька діб залишати великі і маленькі населені пункти окупованої Луганщини без водопостачання. Найчастіше подачу води припиняють узимку та влітку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів Брянки, Слов’яносербська, Перевальська, Алчевська, Кадіївки і навколишніх сіл.

Подекуди води немає зовсім, у двох містах її постачання обмежили від 50% до 70%.

Нагадаємо, за державну зраду на 15 років засуджено колишнього правоохоронця з Луганщини.