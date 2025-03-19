У Києві директори державних підприємств вимагали "відкат" за комплектуючі до бронетехніки

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У столиці повідомили про підозру двом керівникам державних підприємств, які вимагали від постачальника комплектуючих до військової техніки хабар за укладання з ним контрактів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий "відкат", очільники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання коплектуючих для військової техніки.

Розмір хабаря залежав від типу деталей та їх кількості в партії. За півтора роки підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

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