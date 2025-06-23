В Киевской области правоохранители разоблачили предприятие, которое не уплатило более 21 млн грн налогов

фото: Бюро экономической безопасности

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении руководителю предприятия в Киевской области по факту уклонения от уплаты налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Киевской области.

Правоохранители установили, что частное предприятие в течение длительного периода умышленно уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость.

"Компания предоставляла государственным и коммунальным учреждениям услуги по ремонту жилых построек и придомовых территорий. Однако после получения бюджетных средств не отражали хозяйственные операции в налоговой отчетности", – говорится в сообщении.

В результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость сумма нанесенного государству ущерба составила более 21 млн грн.

Напомним, в Киеве директора государственных предприятий требовали "откат" за комплектующие к бронетехнике.