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19 червня 2025, 14:39

На Київщині судитимуть чоловіка, який хотів заробити на гуманітарній допомозі

19 червня 2025, 14:39
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Фото: Нацполіція
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У Київській області затримали чоловіка, який продавав автомобілі військовим. Цей транспорт ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру 45-річному жителю Харківщини. Він налагодив незаконну схему збагачення під час воєнного стану. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відомо, що під виглядом гуманітарної допомоги для сил оборони чоловік ввозив до України автомобілі, які надалі перепродував військовослужбовцям. Його затримали в селі Тарасівка, коли він продавав військовому два автомобілі на суму понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть чотирьох зловмисників, які продавали гуманітарну допомогу. Протягом 2024 року вони продали сім автомобілів за 36 тисяч доларів США, які є гуманітарною допомогою та належали благодійному фонду.

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поліція затримання гуманітарна допомога Київська область
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