На Київщині судитимуть зловмисників, які виготовляли підроблену моторну оливу

фото: Бюро економічної безпеки

У Київській області судитимуть учасників організованої злочинної групи, які налагодили виробництво фальсифікованих моторних олив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що фігуранти організували підпільні цехи, де налагодили повний цикл виробництва підроблених моторних мастил. Зокрема вони виготовляли тару, етикетки, кришки та фасували сировину в каністри.

"Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках", - йдеться у повідомленні.

Детективи вилучили 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки.

Нагадаємо, Київщині викрили підпільне виробництво алкоголю.