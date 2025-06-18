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18 июня 2025, 14:59

На Киевщине будут судить злоумышленников, производивших поддельное моторное масло

18 июня 2025, 14:59
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фото: Бюро экономической безопасности
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В Киевской области будут судить участников организованной преступной группы, наладивших производство фальсифицированных моторных масел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что фигуранты организовали подпольные цеха, где наладили полный цикл производства поддельных моторных смазок. В частности, они изготовляли тару, этикетки, крышки и фасовали сырье в канистры.

"Ежедневный объем готовой продукции составил более 3 тонн. Фальсифицированный товар распространялся под видом оригинального оптом и в розницу через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках", - говорится в сообщении.

Детективы изъяли 14 тыс. литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, около 4 тысяч единиц пластиковой тары, оборудования для производства, транспортных средств, более 1,5 млн грн наличных.

Напомним, в Киевской области разоблачили подпольное производство алкоголя.

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