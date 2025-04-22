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Правоохоронці викрили групу ділків, що налагодили підпільне виготовлення алкогольної продукції у Київській та Житомирській областях

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу алкоголю, місць проживання фігурантів та у їх авто. Вилучені чорнові записи, комп’ютерна техніка, фінансово-господарська документація, флешносії, авто, обладнання для змішування та розливу продукції, сировину для виробництва, готову алкогольну продукцію, розлиту у тару різного об’єму.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше у Київській області викрили ділків, які спеціалізувалися на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.