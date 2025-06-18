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18 июня 2025, 11:44

В Киевской области будут судить двух офицеров ВСУ, которые скрыли самоубийство военного

18 июня 2025, 11:44
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фото: ГБР
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В Киевской области ГБР сообщило о подозрении двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного и сфальсифицировали служебное расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевщины и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования Чиновники исказили результаты расследования гибели военнослужащего, скрывая факт самоубийства.

"На основании поддельных документов семьи погибшего была безосновательно выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен", - говорится в сообщении.

Фигурантов подозревают в умышленном "невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения".

Напомним, в Киевской области разоблачили чиновника воинской части, который присвоил более 500 тысяч гривен.

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