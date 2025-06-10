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10 червня 2025, 22:55

Дружина "відбивала" чоловіка каменем: на Харківщині затримали подружжя, яке побило пердставників ТЦК та поліції

10 червня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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На Харківщині затримали чоловіка і дружину. Вони вдарили поліцейського та представника ТЦК. Тепер їм загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харківській області в селищі Безлюдівка Харківського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом був 48-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Тоді прибули представники ТЦК.

Коли чоловіка спробували затримати, той почав поводитися агресивно. Він завдав ударів поліцейському та представнику ТЦК дерев'яною палицею. Його дружина приєдналась: вона вдарила правоохоронця каменем по голові. Правоохоронця госпіталізували до Харківської обласної клінічної лікарні.

Зловмисників затримали. Обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині розглядали судову справу щодо травмування працівника ТЦК. На відео побачили, що представник ТЦК сказав водію поїхати на ВЛК, проте той намагався поїхати на авто і травмував ногу військовому.

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