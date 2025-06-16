Инцидент, который мог завершиться травмированием, произошел на детской площадке

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

16 июня, около 13 часов 17 минут в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о ребенке, который попал в опасную ситуацию во время игры.

На место происшествия оперативно выехал очередной караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели обнаружили мальчика, чья нога оказалась зажатой между железобетонными элементами конструкции качелей. Из-за замятий существовала реальная угроза травмирования - любое резкое движение могло привести к серьезному повреждению.

Ребенка удалось аккуратно освободить с помощью специального оборудования. Медицинская помощь не понадобилась – мальчик не пострадал.

В ГСЧС отметили важность тщательного надзора за детьми во время пребывания на площадках. Даже знакомые объекты могут представлять потенциальную опасность, если быть невнимательными.

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