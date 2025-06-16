13:09  16 июня
В Винницкой области мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу
11:28  16 июня
Киевлянка получила более 100 рецептов на метадон, обманывая врачей
08:00  16 июня
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
UA | RU
UA | RU
16 июня 2025, 21:14

В Белой Церкви спасатели освободили мальчика из ловушки на детской площадке

16 июня 2025, 21:14
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Инцидент, который мог завершиться травмированием, произошел на детской площадке

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

16 июня, около 13 часов 17 минут в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о ребенке, который попал в опасную ситуацию во время игры.

На место происшествия оперативно выехал очередной караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели обнаружили мальчика, чья нога оказалась зажатой между железобетонными элементами конструкции качелей. Из-за замятий существовала реальная угроза травмирования - любое резкое движение могло привести к серьезному повреждению.

Ребенка удалось аккуратно освободить с помощью специального оборудования. Медицинская помощь не понадобилась – мальчик не пострадал.

В ГСЧС отметили важность тщательного надзора за детьми во время пребывания на площадках. Даже знакомые объекты могут представлять потенциальную опасность, если быть невнимательными.

Ранее сообщалось, что жена "отбивала" мужа камнем: на Харьковщине задержали супругов, избивших представителей ТЦК и полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГСЧС спасатели Белая Церковь Киевская область детская площадка несчастный случай ребенок
В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшие
16 июня 2025, 21:02
В Черниговской области из озера достали тело 44-летней женщины: что известно
16 июня 2025, 20:20
В Тернополь эвакуировали 23 детей с инвалидностью из Херсона
16 июня 2025, 19:44
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
В Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на месте
16 июня 2025, 22:15
В Черкассах водитель Skoda сбил двух девушек на переходе:
16 июня 2025, 22:00
Ворвался в балаклаве и брызнул газом в глаза фармацевту: харьковчанина судили за разбой в аптеке
16 июня 2025, 21:17
В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшие
16 июня 2025, 21:02
В Черниговской области из озера достали тело 44-летней женщины: что известно
16 июня 2025, 20:20
НАБУ готовится объявить о подозрении Чернышеву - депутат
16 июня 2025, 20:19
Синоптик рассказала, где завтра ожидаются дожди с грозами
16 июня 2025, 19:50
В Тернополь эвакуировали 23 детей с инвалидностью из Херсона
16 июня 2025, 19:44
В Харьковской области взорвался автомобиль спасателей
16 июня 2025, 19:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »