В Киевской области будут судить двух злоумышленников, которые продали информацию для подготовки убийства высокопоставленного чиновника

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю с сообщником, продавшим закрытую информацию для подготовки убийства заместителя Министра здравоохранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю и его сообщнику - жителю Киева. Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе Министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства.

Осенью 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, скончалась женщина. Первый заместитель Министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медицинском учреждении. Несмотря на серьезные травмы, ее друзья считали, что в смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

Из-за своевременных действий правоохранителей их удалось остановить на этапе подготовки убийства.

Правоохранитель и его сообщник сообщены о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Обоим грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области разоблачили заместителя мэра одного из городов в присвоении 4,6 млн грн.