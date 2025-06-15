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15 червня 2025, 13:45

Російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки: омбудсман вимагає покарання

15 червня 2025, 13:45
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фото: Verka Serduchka.ART
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Мовний омбудсман Тарас Кремінь прийняв рішення про відкриття заходу державного контролю через виступ Вєрки Сердючки 13 червня на Київщині, на якому лунали російськомовні пісні

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він наголосив, що російськомовним пісням не місце в українській столиці.

"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано", — зазначив Тарас Кремінь.

Він прийняв рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

"Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде", — наголосив Тарас Кремінь.

Він переконаний, що Андрія Данилка треба покарати за російськомовні пісні.

Відео з концерту в соцмережах опублікувала телеведуча та акторка Тала Калатай.

У преслужбі Національної поліції в Київській області повідомили, що "на Бориспільщині під час концерту співак виконував пісні на мові окупанта". Наразі за цим фактом триває перевірка.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва в одному з дворів компанія відпочиваючих побила ветерана за зауваження через російську музику.

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скандал Київська область Нацполіція концерт Тарас Кремінь російська музика Verka Serduchka
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