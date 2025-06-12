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12 червня 2025, 17:10

Поліція Сумщини викрила шахрая, який привласнив понад 7,6 млн грн через фейкову криптобіржу

12 червня 2025, 17:10
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Фото: Національна поліція України
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Чоловік створив фейкову онлайнплатформу, що імітувала роботу справжньої криптобіржі, і привласнював гроші інвесторів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Сумської області затримала 23-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у шахрайстві з криптовалютою на суму понад 7,6 мільйона гривень. Чоловік створив підроблену онлайн-платформу, яка імітувала справжню криптовалютну біржу.

Привласнив понад 7,6 мільйона гривень. Фото: Національна поліція України

Злочинна схема полягала у тому, що користувачам показували, ніби вони купують біткойни. Насправді ж інвестовані кошти привласнював шахрай. Завдяки повному контролю над сайтом він міг змінювати баланс, який бачив клієнт. Через це криптовалюта існувала лише в електронному вигляді на екрані, а гроші зникали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування. Затриманому вже повідомили про підозру. Водночас поліція закликає бути обережними під час інвестицій у криптовалюту та ретельно перевіряти надійність платформ.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили хакера, який зламав клієнтів хостинг-компанії для майнінгу криптовалюти: збиток оцінили в понад 4,5 мільйона доларів.

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шахрайство криптовалюта Сумська область Київська область біткоїн онлайн
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