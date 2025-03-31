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31 березня 2025, 08:59

Побиття військового у Києві: поліція встановлює обставини інциденту

31 березня 2025, 08:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Голосіївському районі Києва в одному з дворів побили ветерана

Про це повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Подія відбулася 29 березня. Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка.

Напередодні в мережі з'явилась інформація, що ветерана побили за зауваження через російську музику.

Волонтерка в соцмережах повідомила, що інцидент стався в одній із альтанок, де компанія відпочиваючих слухала російську музику. Військовий підійшов до них та попросив вимкнути – у відповідь в нього полетіла пляшка.

За інформацією, постраждав сам ветеран, його дружина і волонтерка.

Нагадаємо, в чеському місті Пардубіце під час конфлікту в центрі загинув ветеран війни з України. Чоловік заступитися за дівчину.

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Київ поліція конфлікт ветеран російська музика
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