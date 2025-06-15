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15 июня 2025, 13:45

Русскоязычные песни на концерте Верки Сердючки: омбудсман требует наказания

15 июня 2025, 13:45
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фото: Verka Serduchka.ART
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Языковой омбудсман Тарас Кремень принял решение об открытии мероприятия государственного контроля через выступление Верки Сердючки 13 июня в Киевской области, на котором звучали русскоязычные песни

Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил на странице Facebook, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что русскоязычным песням не место в украинской столице.

"Имеются признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был отвергнут", — отметил Тарас Кремень.

Он принял решение об открытии мероприятия государственного контроля по организатору публичного мероприятия.

"Обращаюсь в Национальную полицию Украины с целью надлежащего реагирования. Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто закон — это национальное достоинство. И ответственность будет", — подчеркнул Тарас Кремень.

Он убежден, что Андрея Данилко нужно "наказать" за русскоязычные песни.

Видео с концерта в соцсетях опубликовала телеведущая и актриса Тала Калатай.

В преслужбе Национальной полиции в Киевской области сообщили, что "на Бориспольщине во время концерта певец исполнял песни на языке оккупанта". По данному факту продолжается проверка.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева в одном из дворов компания отдыхающих избила ветерана за замечание из-за российской музыки.

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скандал Киевская область Нацполиция концерт Тарас Кремень русская музыка Verka Serduchka
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