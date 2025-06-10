В центрі Одеси спалахнула багатоповерхівка
Пожежа сталася сьогодні, 10 червня, в багатоповерхівці на вулиці Рішельєвській. Займання ліквідували вогнеборці
Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.
Виявилося, що зайнявся дах та квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні споруди.
Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
"Для встановлення причини пожежі на місці працюють фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС Одещини", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями жителька Одеси через образу підпалила будинок свого коханого.
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